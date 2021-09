Microïds : un partenariat avec Taito pour le retour de 2 jeux cultes de l'entreprise japonaise

2021 serait-elle l'année de Microids ? Après avoir annoncé le développement du jeu Goldorak (pour une sortie pas encore communiquée), dévoilé un beat'em all Astérix & Obélix en full 2D (développé à l'ancienne par Mr Nutz Studio), annoncé un partenariat avec le Puy du Fou pour réaliser un party-games, voilà que l'entreprise française nous fait savoir qu'un accord a été passé avec Taito pour le développement de deux titres issus de célèbre franchise de l'éditeur japonais. A ce stade de l'annonce, Microïds garde encore secret les deux jeux, mais on nous fait savoir qu'ils sont actuellement en développement et qu'une fenêtre de sortie, en 2022, est déjà programmée. Cette annonce, aussi surprenante soit-elle, confirme l'envie pour la société française dirigée par Stéphane Longeard de multiplier de nouveaux projets internationaux, mais aussi de prendre une nouvelle direction et de changer son image de marque.

Pour poursuivre et diversifier notre stratégie de développement international, nous sommes fiers de collaborer avec Taito et ravis de la confiance que nous porte ce géant japonais à travers les titres que nous sommes en train de développer. Nous avons hâte de dévoiler les deux projets sur lesquels nous sommes en train de travailler et ils vont en surprendre plus d’un !



Du côté de chez Taito, on a pleine confiance en Microids pour faire revivre ces deux licences majeures, affirme Mr. Katsuhiko Iwaki, President et Representative Director de Taito Corporation, avant d'ajouter que "les joueurs seront étonnés de voir revenir ces jeux sur les consoles actuelles". On ne sait pas si Microïds a encore d'autres cartouches de cette trempe à nous annoncer encore, mais une chose est sûre, l'année 2021 est loin d'être terminée. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise...