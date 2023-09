Microids renforce ses liens avec la Chine et Bilibili Games, un nouveau jeu en préparation

nissant des personnes du Département de la publicité du Comité central du PCC, de l'Association chinoise de l'édition audio-vidéo et numérique, de China National Publications Beijing Book et des représentants de sociétés de jeux chinoises. Si les enjeux en Chine deviennent de plus en plus identifiés pour l'avenir du jeu vidéo, Microids a bien l'intention de ne pas louper cette opportunité et annonce avoir renforcé

Rappelez-vous, en août dernier, Microids annonçait avoir reçu une délégation chinoise au sein de ses locaux. Pas moins de 23 personnes réusa collaboration avec Bilibili Games, la branche jeux vidéo de la célèbre plateforme vidéo, considérée comme étant le "YouTube chinois". Après une première collaboration sur le jeu F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch en 2022, où Microids était en charge de la conception d’éditions spéciales en physique et de la distribution des versions consoles du titre à l’international, les deux entreprises s’associent à nouveau pour un autre jeu dont on ne connaît pas encore l'identité. En attendant que le reveal sur ce titre soit fait, voici les interventions de chaque entreprise sur cette nouvelle coopération :

"Chez Microids, nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Bilibili Games, une entreprise dont le savoir-faire en matière de création de jeux vidéo de qualité est indéniable. Ce partenariat représente une étape importante pour Microids, et nous sommes impatients de partager avec le monde entier ce nouveau titre qui promet d'éblouir les joueurs de tous horizons." déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.







Wenbin Zang, Représentant de Microids en Chine ajoute « Après F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, notre prochaine collaboration avec Bilibili Games porte également sur un jeu faisant la part belle à la culture chinoise. Nous espérons que plus de jeux chinois de qualité seront reconnus par les joueurs du monde entier grâce à Microids. » Yan YU, Vice General Manager of Game Publishing Center de Bilibili déclare "Nous sommes ravis de collaborer avec Microids pour la deuxième fois sur le portage d’un autre jeu sur consoles. Les deux parties ont procédé à de nombreuses optimisations, notamment au niveau de la localisation, du doublage pour répondre aux besoins des joueurs du monde entier. Nous sommes tous impatients de présenter ce jeu d'action rogue-lite qui met en valeur le charme de la culture et de l'esthétique des arts martiaux chinois pour les joueurs du monde entier."





Enfin, on apprend que ce nouveau jeu sera annoncé le 29 septembre prochain.