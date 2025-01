NIS America et Microids main dans le main pour un partenariat France-Japon

Editeur qui prône le made in France depuis un paquet d'années, Microids est aussi une société qui a le regard tourné vers l'horizon. Distributeur à ses heures perdues, la firme basé à Rosa Parks nous annonce aujourd'hui un partenariat avec NIS America, bien connu des amateurs de J-RPG. On apprend qu'un accord a été établi pour que Microids prenne en charge la distribution physique en France de plusieurs titres phares à venir de NIS America, dont Phantom Brave : The Lost Hero qui arrivera le 30 janvier 2025, The Legend of Heroes Trails Through Daybreak, attendu pour le 14 février 2025 et RPG MAKER WITH, programmé pour le 21 février 2025. Chacun de ses jeux bénéficiera de sorties sur PS5, PS4 et Nintendo Switch, mais aucunement sur Xbox, la console n'étant pas suffisamment bankable en France pour faire vendre des boîtes, c'est un secret de polichinelle dans le milieu...









« Nous sommes ravis et fiers de collaborer avec NIS America, une référence mondiale dans l’édition de jeux japonais. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre ambition de proposer un catalogue toujours plus riche et diversifié, en mettant en avant des titres qui sauront séduire les passionnés de jeux vidéo en France. Cela marque une étape importante dans la stratégie de Microids visant à renforcer son ouverture et son implantation sur le marché des jeux japonais, en répondant aux attentes croissantes des joueurs français pour ce type de productions » avance Alexandre Breas Managing Director chez Microids Distribution France.









« Chez NISA, nous recherchions un partenaire de distribution, quelle que soit la taille de l’entreprise, avec qui nous pourrions grandir au cours de la prochaine décennie. Nous sommes désormais convaincus que Microids est le partenaire idéal en matière de distribution et de développement commercial, car nous leur faisons confiance pour leur passion et leur enthousiasme, indispensables pour traiter nos titres comme leurs propres enfants (et non comme de simples marchandises). Leur approche permettra de séduire les clients locaux et, en fin de compte, les utilisateurs finaux. Nous estimons également qu’il est essentiel d’élargir de manière stratégique la base de fans des jeux japonais axés sur les histoires en France. Collaborer avec Microids semble être la solution pour NISA afin d’atteindre cet objectif, car nous croyons que Microids partage la même philosophie et stratégie que NISA. » rétorque à son tour Takuro Yamashita, Président & PDG chez NIS America.

De cette manière, Microids continue de faire grossir son catalogue de distribution en France par le biais de sa filiale Microids Distribution France, avec des partenaires déjà établis comme Kalypso, Astragon, Skybound, Curveball, Meridiem.