Microids : l'éditeur français ouvre un bureau en Allemagne, l'expansion internationale se poursuit

Microids continue son expansion à l'international. Après avoir ouvert des bureaux en Asie, à la fois en Chine et au Japon, l'éditeur français nous fait savoir aujourd'hui qu'un nouveau bureau, basé à Berlin en Allemagne, vient d'ouvrir ses portes. Il aura pour objectif de piloter la mise en place de partenariats avec des acteurs importants du marché germanophone comme l'Allemagne, la Suisse et l' Autriche. Il faut dire que certaines licences de Microids fonctionnent très bien en Allemagne, comme Astérix & Obélix ou bien encore les jeux d'aventures point & click qui connaissent un gros succès outre-Rhin. Et avec un chiffre d’affaires de plus de 55 millions de dollars en 2021, Microids est donc sur une dynamique de développement qui pourrait se concrétiser également à l'international. Il est d'ailleurs précisé dans le communiqué de presse que 85% du chiffre d’affaires de Microids a été réalisé en dehors de la France et qu'on observe aussi une croissance de plus de 60% entre 2020 et 2021. L'occasion de laisser le fin mot de cette brève à Stéphane Longeard, CEO de Microids.

À travers la création de notre réseau de distribution en France avec MDF, l’ouverture de deux studios internes à Paris et Lyon ainsi que la prise de participation chez OSome Studio, ces deux dernières années ont été déterminantes pour le groupe Microids. Alors que la société existe depuis plus de 37 ans, la nouvelle stratégie initiée il y a près de 10 ans nous permet de réaliser un chiffre d’affaires historique et nous positionne comme un acteur important de l’industrie des jeux vidéo, mais également des figurines à travers Plastoy.



Après l’ouverture d’un bureau au Japon, 2021 a également été l’occasion d’ouvrir un bureau en Chine, ce qui nous permet de nous développer en Asie mais également d’élargir notre catalogue. L’ouverture du bureau allemand nours donne la possibilité d’accroître notre croissance en Europe, et nous sommes fiers de confier cette mission à notre proche collaborateur Julien Renzaho.