Microids : changement de direction, c'est un ancien d'Activision-Blizzard qui prend les commandes de l'éditeur français

A l'heure où l'industrie du jeu vidéo traverse une crise sans précédent, et ce depuis plusieurs années, beaucoup se sont demandés comment Microids parvenait à garder la tête hors de l'eau. En effet, malgré une mauvaise réputation auprès de la communauté des joueurs, et après une année 2023 peu glorieuse, rythmée par de nombreux ratés critiques comme commerciaux (Goldorak, Tintin, Inspecteur Gadget et Flashback 2 pour ne citer que ceux-là), l'éditeur français est parvenu à redresser la barre en 2024 avec deux titres qui ont su redorer son blason : Les Schtroumpfs L'Epopée des Rêves et Les Fourmis.







Mais tout n'a pas été rose en 2024 pour Microids, dont les méthodes de production ont souvent été pointées du doigt à travers de nombreuses enquêtes, révélant des équipes épuisées et un moral en berne face à l'accumulation d'échecs critiques. Microids n'a pas non plus échappé à la contriction d'une industrie de plus en plus exigeante et coûteuse en production. Avec des budgets souvent serrés et une année fiscale qui se termine en décembre (et non le 31 mars comme la plupart des éditeurs de jeux vidéo), Microids a toujours multiplié les sorties entre septembre et décembre, parfois jusqu'à noyer son calendrier (14 jeux sortis en 2023 en l'espace de 4 mois).



Michael Sportouch, ancien PDG d'Activision France, remplace Stéphane Longeard



Une façon de faire qui va peut-être changer dans les prochains mois, puisque le groupe Média-Participations (maison-mère de Microids) a décidé de se séparer de Stéphane Longeard, PDG de Microids depuis le 14 avril 2000. Un changement de direction qui avait déjà été révélé par BFM Tech & Co le 28 février 2025 et qui est confirmé par le site LaLettre.fr, dévoilant que c'est Michael Sportouch qui va prendre les commandes de Microids. Ancien Président d'Activision-Blizzard France, Michael Sportouch débarque donc dans les quartiers de Rosa Park à Paris dans le cadre d'une remise à plat dans la direction de Microids, exigé par le directeur général de Média-Participations, Vincent Montaigne.







Stéphane Longeard n'est pas le seul à devoir quitter Microids, puisque Marc Laumet, le directeur général adjoint, n'est plus en poste depuis février, toujours selon le site LaLettre.fr. Auprès de BFM Tech & Co, on apprenait que les salariés redoutaient un profil qui ne correspond pas à la culture de Microids : "C'est toujours compliqué d'avoir un nouveau patron, et on a surtout peur qu'il change l'ambiance à Microids." explique l'un d'entre eux de façon anonyme. Si Michael Sportouch est instantanément associé à son ancien poste de Directeur Général d'Activision-Blizzard France, il faut aussi rappeler qu'il a dirigé Atari France, Infogrames mais aussi Game One au début des années 2000. Et si on remonte encore plus loin dans sa carrière, il est de bon ton de rappeler qu'il a démarré comme graphiste sur le jeu vidéo Space Harrier en 1988, sous la houlette de Paul Cuisset, le papa du cultissime Flashback et de l'abominable Flashback 2. Trente-sept ans plus tard, les deux hommes se retrouvent à nouveau dans la même société. Pour à nouveau faire des étincelles ?