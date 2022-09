Microids sera au Tokyo Game Show 2022 et l'éditeur français aura même un stand !

Depuis plusieurs années maintenant, notre activité dans la région a fortement augmenté, notamment depuis l’ouverture en 2019 d’un bureau de représentation au Japon pour renforcer notre présence locale. Ce bureau nous a permis de collaborer plus étroitement avec nos partenaires, distributeurs ainsi qu’avec les éditeurs japonais, ce qui a par exemple mené à la signature de franchises à succès telles que Goldorak, Joe & Mac ou encore Arkanoid.

Voici la liste complète des jeux Microids qui seront présents au Tokyo Game Show 2022 :

Preuve que Microids n'a pas dévié de ses ambitions à l'international, l'éditeur français annonce sa présence au Tokyo Game Show 2022, dont le coup d'envoi sera donné ce jeudi 15 septembre avec deux journées dédiées à la presse et aux professionnels, avant de réserver les samedi et dimanche au grand public. Ce sera la première fois depuis le début de la pandémie sanitaire que le salon retrouve le Makuhari Messe, et Microids aura bel et bien un stand pour présenter ses jeux. Parmi les jeux présentés à Tokyo, il y a des titres déjà sortis chez nous (Vertigo, Syberia The World Before), d'autres qui ont été annoncés récemment (Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie, Schtroumpfs Kart) et certains seront jouables pour la première fois (Arkanoid : Eternal Battle). Nous sommes en revanche étonné que Microids ne profite pas du salon pour parler de Goldorak, sans doute le projet le plus important de l'éditeur, et dont la présence aurait offert un coup de projecteur immense. Ensuite, il n'est pas interdit que le jeu soit montré en coulisses pour le business.

Alfred Hitchcock Vertigo

Arkanoid : Eternal Battle

Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie

Horse Tales : La Vallée d’Emeraude

Oddworld Soulstorm

Sifu

Schtroumpfs Kart

Syberia : The World Before