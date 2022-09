Tokyo Game Show 2022 : l'heure du bilan et du nombre de visiteurs, c'est moins qu'avant mais encourageant

Le Tokyo Game Show a fermé ses portes il y a quelques heures à peine du côté de Chiba, dans la banlieue de Tokyo. L'heure est donc au bilan et de nous donner le détail des chiffres de fréquentation. Pour cette première édition en présentiel après le COVID et la pandémie mondiale, le TGS édition 2022 parvient tout de même à réunir 138 192 visiteurs sur l'ensemble des quatres jours. C'est deux fois moins qu'en 2019 où l'on comptabilisait 262 076 personnes contre 298 690 visiteur pour le Tokyo Game Show 2018. Découpé en deux jours pro et deux jours pour le public, le Tokyo Game Show voit surtout une forte baisse de fréquentation les samedis et dimanches, avec deux fois, voire trois fois moins que les années précédentes. Côté journée presse et professionnels du milieu, on a perdu environ 10 000 visiteurs pour chaque journée, ce qui est assez encourageant pour les années prochaines. Mais qu'importe, car médiatiquement, le Tokyo Game Show 2022 a une une belle résonance à l'international avec de nombreuses conférences digitales (Sony PlayStation, Xbox, Capcom, et même Nintendo) qui ont annoncé de nombreux nouveaux jeux et consolider les autres.