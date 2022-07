Tokyo Game Show 2022 : le salon de retour en physique, son poster a été révélé

On le sait, après deux années à faire le show en ligne, mais n'intéressant plus grand monde - surtout à l'international -, le Tokyo Game Show va faire son grand retour en physique au mois de septembre prochain. L'événement se tiendra comme d'habitude au célèbre au Makuhari Messe (1h de métro du centre de Tokyo) et c'est donc le bon moment pour les organisateurs de communiquer un peu plus sur ce salon incontournable de la rentrée. Aujourd'hui, il est question de découvrir le visuel qui sera l'emblème de cette édition 2022 et dont la tagline n'est autre que "Nothing Stops Gaming", en référence sans doute à ces deux années de pandémie où tout a été gelé et compliqué. L'objectif aussi pour le CESA d'essayer de promouvoir tous les jeux sous diverses perspectives auprès du grand public. Quant à l'illustration, elle est à nouveau signer Kukka qui reprend peu ou prou les thèmes qu'il avait utiliser pour le Tokyo Game Show 2021, avec ces personnages qui sont dans des chambres à jouer et streamer dans la joie et la bonne humeur.





J'ai essayé d'utiliser des couleurs pop et vives pour créer une sensation fraîche et vibrante. Communiquer et se connecter avec les gens par le biais de jeux font désormais partie de notre vie. J'ai eu une idée pour exprimer ce sentiment dans mon travail, mais il n'a pas été facile de montrer ces liens en images. C'était amusant de jouer avec les motifs de maquillage, qui m'ont été inspirés par la création de personnages dans le jeu.

A la date arrêtée du 6 juillet, 465 exposants sont pour le moment inscrits pour participer au Tokyo Game Show 2022, dont 299 venant du Japon et 166 de l'étranger. Pour l'heure, il y a pas moins de 1 902 stands d'exposition, dépassant les attentes initiales du CESA qui s'était fixé un objectif de 1 500 stands. Le projet "Indie Game Selected Exhibit", qui offre des opportunités d'exposition gratuites pour des jeux différents a également établi un record cette année, avec pas moins de de 583 entrées. Le Tokyo Game Show 2022 se déroulera du 15 au 18 septembre inclus au Makuhari Messe à Chiba, au Japon. La Computer Entertainment Supplier's Association prévoit 150 000 visiteurs cette année, ce qui est moins que les années précédentes ; mais le COVID est passé par-là...