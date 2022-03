Tokyo Game Show 2022 : retour du salon en physique au Makuhari Messe depuis la crise sanitaire

Il y a des nouvelles plus réjouissantes que d'autres, et celle annonçant le retour en présentielle du Tokyo Game Show en 2022 fait partie des événements qu'on a envie de célébrer. C'est en effet officiel, le CESA, soit les organisateurs du salon tokyoïte, s'est fendu d'un communiqué pour faire savoir que cette année, il sera possible de retourner au Makuhari Messe et se balader entre les stands des éditeurs de jeux vidéo japonais et asiatiques. Le Tokyo Game Show 2022 se tiendra d'ailleurs du 15 au 18 septembre prochain, avec comme d'habitude deux journées réservées à la presse et aux professionnels, tandis que les samedi et dimanche permettront au public de découvrir les nouveautés de la rentrée. Chaque année, un slogan vient donner de la force au salon et en 2022, c'est fervent "Nothing stops gaming" qui a pour but de rappeler que malgré la crise sanitaire, le jeu vidéo restera debout. Alors certes, il y aura sans doute moins de places à vendre cette année par rapport à d'autres années plus fastes, mais pouvoir recroiser des éditeurs, des journalistes, des professionnels, mais surtout le public cosplayé n'a pas de prix, surtout après ces deux années où le TGS s'est fait en ligne, et soyons honnête n'a eu que très peu de retombée médiatique.