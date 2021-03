Tokyo Game Show 2021 : comme l'année dernière, le salon aura lieu uniquement en ligne

Alors que le CESA avait assuré que le Tokyo Game Show 2021 aurait lieu au Makuhari Messe, face à la situation sanitaire actuelle, les organisateurs du salon n'ont d'autre choix que de changer leur fusil d'épaule. C'est la raison pour laquelle ils annoncent par le biais d'un communiqué officiel que, finalement, l'événement aura lieu uniquement en ligne. C'est surtout vrai pour le grand public, car en ce qui concerne les professionnels de l'industrie, il sera quand même possible de se rendre physiquement au Japon dans le cadre d'une journée spéciale prévue pour le 29 septembre. L'occasion non seulement de prendre en main certaines démos, mais aussi d'échanger avec les développeurs. D'ailleurs, les exposants souhaitant faire le voyage ont jusqu'au 25 juin pour se manifester. On imagine que les organisateurs prendront toutes les précautions afin de garantir la sécurité de chaque participant.







Notons qu'après avoir minutieusement étudié les retours récoltés l'an passé, le CESA compte proposer une formule nettement plus efficace. Par exemple, il existe une réelle volonté de permettre aux joueurs d'essayer des démos de chez eux, sans que l'on sache pour le moment si les différentes plates-formes sont prêtes à collaborer. Tous les programmes diffusés sur YouTube, Twitch, NicoNico, ou encore Facebook seront accessibles en anglais, et la possibilité d'une visite virtuelle du Makuhari Messe (moyennant finance) est également envisagée. Pour mémoire, le Tokyo Game Show 2021 - dont le thème sera "Nous aurons toujours des jeux" - se déroulera du 30 septembre au 3 octobre et tentera de faire mieux que les 31,6 millions de vues de l'édition 2020. Pour les 25 ans du salon, ce serait pas mal.