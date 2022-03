Microids va adapter les romans de Bernard Werber en jeux vidéo, premiers détails

Durant ces nombreuses années après l’adaptation des Fourmis, nous avons gardé contact avec Bernard et c’est un véritable bonheur de le retrouver professionnellement aujourd’hui. Cette nouvelle collaboration nous permet d’appuyer la ligne éditoriale de Microids, qui souhaite mettre en avant des créateurs et des auteurs talentueux. Nous avons à cœur de proposer une expérience fidèle à l’œuvre de Bernard. L’aventure ne fait que commencer et nous avons hâte d’en dévoiler davantage.

Si Microids nous a prouvé son grand attachement aux bandes dessinées et à certains auteurs comme Benoît Sokal, dont le dernier jeu Syberia The World Before est sorti il y a quelques jours, l'éditeur français va désormais puiser son inspiration chez son cousin la littérature. Un accord d’adaptation de plusieurs romans de l’écrivain Bernard Werber en jeux vidéo vient en effet d'être annoncé publiquement, précisant par la même occasion qu'un jeu est d'ores et déjà en pré-production. Le projet reste encore très mystérieux, puisque le nom n'a pas été révélé, mais sachez que ce n'est pas la première fois que Microids travaille avec Bernard Werber, puisque son ouvrage, Les Fourmis, avait déjà eu droit à son adaptation en 2000. Sauf que cette fois-ci, Microids semble avoir d'autres ambitions et c'est d'ailleurs un studio partenaire qui est actuellement à l'oeuvre, ce qui nous vaut une intervention de Microids en la personne d'Elliot Grassiano, COO et DGA de Microids :

Bernard Werber en profite également pour s'enthousiasmer du projet et expliquer que "le timing semble être le bon, grâce à l’évolution des technologies, pour proposer une nouvelle expérience vidéoludique singulière « aux gameurs » et à mes lecteurs". Reste à savoir quel ouvrage a été choisi, entre Les Thanatonautes, La Boîte de Pandore, La Prophétie des Abeilles ou carrément un remake des Fourmis. Pourquoi pas ?