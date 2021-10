Microids ouvre un 2ème studio de développement interne, Antoine Villette (Cold Fear) nommé Directeur

Omniprésent depuis le début de l'année 2021, Microids continue de faire parler de lui régulièrement, comme c'est le cas aujourd'hui. L'entreprise française vient en effet d'annoncer l'ouverture d'un nouveau studio de développement interne, le deuxième après celui qui a été ouvert à Lyon en juin 2021. Basé à Paris, ce nouveau studio va avoir la charge de travailler sur de nouveaux jeux d'aventures et pour ce faire, c'est un certain Antoine Villette qui a été nommé à la tête de ce Microids Studio Paris en tant que Directeur. Connu pour avoir été le fondateur et le président de Darkworks, il a aussi travaillé sur Cold Fear et Alone in the Dark : The New Nightmare. En 2011, il décide une reconversion en prenant la direction numérique du Musée Picasso de Paris, sachant qu'il a contribué au rayonnement du Pass Culture en France en tant que Directeur des Technologies. C'est donc un retour aux sources pour l'homme s'est exprimé dans le communiqué fraîchement envoyé :

Ce nouveau projet est un véritable challenge. L’ouverture de ce studio à Paris permettra aux équipes de se consacrer à de nouveaux projets d'envergures qui verront le jour dans les prochaines années. C'est aujourd'hui avec de grandes ambitions, humilité et gourmandise que je rejoins Microids pour prendre la direction de son studio parisien. Et je tiens à remercier Stéphane Longeard et Elliot Grassiano pour la confiance qu'ils me témoignent et pour me permettre ainsi de renouer avec mes premières amours.







Si Microids témoigne depuis quelques temps maintenant de nouvelles ambitions, on constate que la firme française se donne les moyens pour prouver qu'un virage a été opéré en interne pour proposer des projets solides. Le prochain Astérix & Obélix : Baffez-les Tous avec le studio Mr Nutz aux commandes et un certain Julien Hubert (oui, le Julo de Gameblog) à la production devrait être l'un des résultats plus que concret de ce changement de mentalité mené par Stéphane Longeard, le CEO de Microids.

La création de ce studio vient s’ajouter à celui que nous avons lancé en juin dernier, sous la direction de David Chomard. Microids Studio Paris a pour but de développer des jeux d’aventure et nous avons à cœur, chez Microids, de proposer un line-up varié pour l’ensemble des joueurs. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Antoine Villette (fondateur et président de Darkworks) pour diriger ce studio.