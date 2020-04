DOOM : Mick Gordon, compositeur de DOOM 2016 et Eternal, ne fera pas l'OST du prochain jeu

En plus de son gameplay absolument somptueux qui s'impose clairement comme une force majeure, DOOM Eternal peut aussi s'appuyer sur une atmosphère démente largement soutenue par Mick Gordon. Compositeur de l'OST, on lui doit également les musiques démoniaques de l'opus précédent, sorti en 2016 : son travail est évidemment très apprécié des fans et alors que l'on apprend l'arrivée de la bande-son d'Eternal sur Spotify, il se pourrait bien qu'il s'agisse, en réalité, de sa dernière collaboration avec id Software.C'est en tout cas la réponse que donne l'Australien à un internaute, ce dernier lui demandant sur Instagram s'il réalisera l'OST d'un autre volet estampillé DOOM. "Je doute que l'on travaille à nouveau ensemble", déclare sèchement le musicien. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre lui et les développeurs, ou bien entre lui et Bethesda ? Difficile d'en savoir plus mais leur relationnel semble écorchés, qu'elle qu'en soit la raison. Croisons les doigts pour qu'un terrain d'entente puisse être trouvé ou que les problèmes de Mick Gordon soient rapidement résolus.[Mise à jour] On sait enfin le pourquoi du comment. L'album DOOM Eternal, disponible sur Spotify et distribué comme représentation officielle du travail de Gordon, en est la cause principale : à la grande surprise de l'auditeur, le mix et le mastering de l'OST n'a pas été fait par l'auteur lui-même... mais par un tiers qui aurait "saccagé" le rendu audio. En résulte alors des instruments tous joués au même volume, une compression réalisée à la va-vite et un Mick Gordon particulièrement frustré que son travail soit aussi peu respecté. Le compositeur serait donc particulièrement réticent à l'idée de s'associer à nouveau avec les Américains. Dur.