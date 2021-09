Marvel’s Midnight Suns : le RPG tactique de Firaxis montre enfin son gameplay, ça ne sera pas du XCOM

Annoncé lors de la gamescom 2021, Marvel’s Midnight Suns est l'association entre trois grandes entreprises : Marvel, 2K Games et le studio Firaxis, les créateurs de la série Civilization. Si nous savions que le titre allait partir sur un RPG tactique, on n'avait pu voir qu'un trailer cinématique pour nous plonger dans l'ambiance. Beaucoup pensaient qu'il s'agirait d'un XCOM dans l'univers de Marvel, sauf que ce n'est pas tout à fait ça. Premier élément à noter, c'est qu'on pourra créer son propre personnage et ça, c'est une grande première dans le lore de Marvel. Dans l'histoire, c'est lui, le Hunter, qui va diriger les Midnight Suns, un groupe constitué de héros issus des Avengers, X-Men, les Fugitifs, et d'autres encore... On devra choisir entre trois super-héros (pas plus) avec des compétences représentées par des cartes, sachant qu'il sera possible d'utiliser les environnements lors des combats pour prendre l'avantage.















Entre chaque mission, le Hunter et ses coéquipiers rentreront dans l'Abbaye, une zone "safe" qui fait office de refuge dans lequel il est possible de se déplacer librement en vue à la troisième personne. C'est l'occasion de recueillir de nouvelles informations, de renforcer les relations entre super-héros, d'apprendre de nouvelles choses sur l'histoire, de lancer des cinématiques aussi, d'améliorer ses skills et bien d'autres activités encore. Marvel's Midnight Suns est attendu pour mars 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.