Marvel's Spider-Man 2 : le jeu sortira bien en 2023, la date révélée par Insomniac Games

Marvel’s Spider-Man 2 swings to PS5 in fall 2023.



Read more highlights on the PS Blog here: https://t.co/DebocIGxvu pic.twitter.com/kxcQbhAWvg — Insomniac Games (@insomniacgames) 15 décembre 2022

2023 sera à nouveau l'année de l'Homme-Araignée. Alors qu'on attend au cinéma le retour de Spider-Man Across the Spider-Verse, du côté du jeu vidéo, c'est le studio Insomanic Games qui va nous offrir la suite des aventures de Peter Parker et de Miles Morales avec Marvel's Spider-Man 2. On était encore dans le flou quant à l'arrivée du jeu sur PS5, on en sait un peu plus depuis que Sony Interactive Entertainment a posté un message sur le PlayStation Blog. C'est désormais officiel : Marvel's Spider-Man 2 arrivera à l'automne 2023, ce qui laisse un peu moins d'une année aux équipes pour peaufiner leur jeu. Une suite qui permettra de découvrir Venom comme l'un des principaux antagonistes de cette nouvelle itération, avec des ambitions importantes et une ambiance plus sombre que le premier épisode sorti en 2018 sur PS4. On espère qu'un nouveau trailer ne tardera pas trop, histoire qu'on puisse savoir quoi attendre de l'un des jeux first-party les plus vendus sur PlayStation 4.