Marvel's Avengers : un trailer pour l'opération Aux prises avec l'AIM avec Kate Bishop

Malgré des ventes décevantes, Square Enix ne lâche rien sur Marvel's Avengers, et on apprend aujourd'hui qu'un nouveau contenu est disponible comme nous l'explique ce trailer pour l'opération Kate Bishop aux prises avec l'AIM. Disponible gratuitement pour tous les détenteurs du jeu, ce contenu va donc permettre de mettre les mains sur l'héroïne (doublée par Ashly Burch en VO) , mais aussi de découvrir un tout nouveau chapitre de l'histoire de l'Initiative Avengers. Mieux, on fera également face à un nouvel adversaire en la personne du Super-Adaptoïde, un ennemi de taille capable de reproduire les compétences et les armes des Avengers.