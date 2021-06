Marvel's Avengers : un bug fait apparaître les données personnelles des joueurs, nouvelle polémique

We are currently testing a solution to the issue of personal information, including the player's IP address and username, being displayed on screen on PS5 and plan to deploy a hotfix tomorrow at around 8AM PT. — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) 22 juin 2021

Alors que Square Enix tente tant bien que mal de remonter la pente après l'échec critique et commercial de Marvel's Avengers, la dernière mise à jour a fait apparaître un nouveau bug pour le moins gênant. En effet, depuis quelques heures, de nombreux joueurs se sont rendus compte que leurs données personnelles (nom, pseudo, adresse IP et autres chiffres non identifiés) apparaissaient sur l'écran de jeu. Un souci d'autant plus majeur aujourd'hui, à l'heure du streaming où les joueurs n'hésitent pas à partager leurs parties sur Twitch, YouTube ou les réseaux sociaux. Square Enix a réagi très rapidement et un message sur le compte officiel Twitter du jeu suggère aux gens de ne pas steamer le jeu tant que le problème subsiste. Bien sûr, les équipes techniques sont d'ores et déjà sur le coup et espère un retour à la normale dans les plus brefs délais. En attendant, il s'agit d'un nouveau coup dur pour le titre qui essuie les plâtres depuis son lancement en septembre dernier, mais qui continue pourtant d'alimenter son contenu de nouveaux ajouts, comme le cube cosmique et le costume du MCU pour Captain America.