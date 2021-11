Marvel's Avengers : Spider-Man arrive enfin dans le jeu, on a une date et des détails

Attendue comme le Messie par les possesseurs du malheureux Marvel's Avengers, l'arrivée de Spider-Man a enfin sa date de sortie. Square Enix a en effet mis en ligne les détails de la prochaine mise à jour prévue pour le 30 novembre prochain, et bonne nouvelle, l'homme-araignée fera partie des bonus inclus avec. A en croire le communiqué de presse, les joueurs vont pouvoir découvrir l'histoire de notre héros à travers des défis à débloquer tout au long de l'Initiative Avengers. On apprend en effet que c'est Peter Parker qui a vent d'une nouvelle menace et il va devoir s'associer aux Avengers pour empêcher l'AIM de s'emparer d'une technologie qui pourrait bien rendre invulnérable son armée de Synthoïdes. Le problème, c'est que Parker veut garder son identité secrète, et pour ce faire, il s'allie avec Ms. Marvel et Black Widow. Mais ce n'est pas tout, l'update du 30 novembre va aussi permettre de profiter d'une nouvelle épreuve pour 4 joueurs, le fameux Raid contre Klaw, ce qui permettra d'ailleurs de faire augmenter l'XP de 150 à 175. Cet événement poussera aussi les joueurs à travailler en équipe. Pour le moment, aucune image n'a été diffusée, mais Square Enix promet de les dévoiler très prochainment.