Marvel's Avengers : les versions PS5 et Xbox Series X auraient des temps de chargement presque immédiats

En plus de l'évident rehaussement graphique, les versions new-gen de Marvel's Avengers devraient se vanter de temps de chargement drastiquement réduits. Une aubaine quand on sait que ceux-ci étaient tristement longs sur PS4 et Xbox One, alourdissant clairement le rythme de l'aventure au point de la dénaturer. C'est Square-Enix qui a précisé une nouvelle fois l'information lors d'une session de questions-réponses sur Twitch : les loadings seront "quasiment instantanés", "TRÈS rapides"... du moins sur PlayStation 5.Pour ce qui est de la Xbox Series X, on imagine que le cas sera similaire et d'ailleurs, le représentant de l'éditeur, sur le chat du stream, a bien affirmé que la version Microsoft "sera graphiquement équivalente à celle de Sony". Notons que sur Xbox Series S, Marvel's Avengers bénéficiera d'un "traitement similaire, mais limité à 1440p", soit la résolution maximale autorisée par la machine.Le titre de Crystal Dynamic's sortira donc sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S le 18 mars prochain. On espère que ces moutures retapées permettront de gommer les défauts techniques qui avaient entaché l'expérience lors de leur sortie originale, en septembre dernier.