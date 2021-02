Marvel's Avengers : Hawkeye à l'honneur, les versions PS5 et Xbox Series sont datées

Lancement raté, notes décevantes et ventes en-deça des objectifs, Marvel's Avengers fait figure de mauvais élève en interne chez Square Enix, qui ne baisse pas les bras pour autant. L'éditeur japonais a d'ailleurs demandé aux équipes en charge du jeu de redresser la barre coûte que coûte et cela se traduit évidemment par l'ajout de nouveaux contenus. Après Kate Bishop qui est venue renforcer la team Avengers en décembre dernier, c'est au tour de son mentor, Hawkeye (Oeil de Faucon en VF) d'être à l'honneur aujourd'hui. Une war table a d'ailleurs été mis en place, qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Marvel Entertainment, et qui permet d'en savoir plus sur ce personnage sans véritable super-pouvoirs. On va pas se mentir, le personnage est proche de Kate Bishop dans son approche, même si le style change un peu et que les compétences de Clint Barton sont quand même supérieures à celles de Kate Bishop, qui n'a pas encore atteint son niveau d'XP. Hawkeye est plutôt du genre à éliminer ses ennemis un par an, mais de façon nette et précise. Grâce à sa compétence Dead Eye, il est capable de se concentrer sur une cible unique, ce qui accroît les dégâts qu’il inflige. On peut toutefois se montrer un peu bourrin via le Ranger’s Momentum, qui permet de foncer sur les adversaires très rapidement et de les frapper sur leurs points faibles. Enfin, puisque notre héros est quelqu'un de très vif, il possède aussi le Quick Reflex, qui lui permet d’esquiver les attaques ennemies et de parer en décochant une flèche étourdissante.

Quant à l'histoire qui nous est proposée avec Hawkeye, on va se déplacer dans un futur différent où les choses ont plutôt mal tourné. Les Kree ont anéanti l'Humanité, et c'est Maestro, une version alternative et futuriste de Hulk qui a pris le contrôle de la Terre. Il va donc falloir prendre son courage à deux mains pour aller l'affronter, lui qui possède une force inégalée. Ça sera aussi l'occasion de faire la connaissance avec une version alternative de Clint Barton, avec cheveux long et barbe de 100 jours, qui permettra d'alimenter ce contenu inédit qu'est l'Opération Futur Imparfait dès le 18 mars prochain.







Mais ce n'est pas tout, cette War Table a aussi permis de révéler la date de sortie de la version next gen' tant attendue. Elle est également prévue à la même date du 18 mars 2021, sachant que le jeu a subi des améliorations techniques sur PS5 et Xbox Series X|S. La technique n'a pas été précisée, mais on imagine de la 4K, du 60fps, du Ray-Tracing peut-être et des temps de chargements totalement réduits. Dans tous les cas, sur PS5, il est annoncé des fonctionnalités propres à la DualSense, soit retour haptique et gâchettes adaptatives. Il est vrai qu'avec l'arc de Hawkeye et de Kate Bishop, il y a de quoi nous filer de bonnes sensations.