Marvel's Avengers : des processeurs collector chez Intel ?

L'an dernier, Intel a annoncé avoir été retenu en tant que partenaire PC officiel par Square Enix pour Marvel's Avengers, et il semble que le fondeur de Santa Clara compte bien en tirer profit. Pour cela, l'idée retenue est de créer une série limitée de processeurs collector aux couleurs du jeu, dont la terminaison sera "KA" (K, car overclockable, et A pour Avengers). Selon le listing ci-dessous qui a fuité chez un revendeur thailandais, 4 puces KA sont prévues, avec un i5-10600KA, un i7-10700KA, un i9-10850KA et un i9-10900KA. Ces puces en édition spéciale devraient être rigoureusement identiques aux modèles de grande série, la seule différence semblant être un packaging aux couleurs des héros de Marvel. Il est aussi fort possible qu'un code du jeu soit intégré dans la boîte, même si rien n'est confirmé pour l'instant.