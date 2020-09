Marvel's Avengers : claqué au sol ou plaisir coupable ? On en débat en vidéo avec Alix et Maximilien

Voilà 15 jours que Marvel's Avengers est disponible sur PC, PS4 et Xbox One et depuis les avis continuent de diverger et de faire débat. Pensé comme un jeu-service qui va évoluer au fil du temps, le titre de Square Enix est censé se bonifier avec le temps. Mais en l'état, ça donne quoi ? Maximilien Cagnard et Alix Dulac, entre deux news à gratter sur le site JEUXACTU.com, se sont retrouvés sur la terrasse de Webedia pour débattre justement de ce que vaut ce beat'em all qui avait toutes les cartes pour cartonne à sa sortie. L'un semble nous avouer qu'il s'agit d'un plaisir coupable malgré ses défauts ; l'autre semble assez dubitatif quant à l'avenir de ce jeu qui part handicapé par des problèmes assez majeurs. Ensemble, ils en débattent pour poser le pour et le contre, détailler les forces et les faiblesses, mais aussi en profiter pour se mettre des tacles à la gorge. La preuve avec cette intro déjà mythique au sein de la rédac' :



- "Ça va mec ?"

- "Bah oui..."

*moment cringe*