Mario Golf 64 : le jeu arrive sur Nintendo Switch, voici le trailer et quelques infos

Après nous avoir fait une entorse la semaine dernière avec 3 jeux issus de la NES et de la Super NES, Nintendo propose à nouveau un titre du catalogue de la Nintendo 64 pour les abonnés au au pack additionnel du Nintendo Switch Online. A compter du 15 avril prochain, il sera donc possible de redécouvrir ce classique de la console 64-bit dont les graphismes ont sévèrement vieilli quand on jette un oeil au trailer qui lui est dédié. Forcément, on remonte à une époque où la 3D faisait ses balbutiements et où l'on avait droit à des moufles polygonaux en guise de mains ou de chevelures. Malgré cette technique rendue obsolète avec les moyens d'aujourd'hui, l'ambiance festive et bienveillante est toujours aussi présente, sachant que le gameplay est lui aussi très familial. Bien sûr, pour pouvoir en profiter, il va falloir être abonné au Pack additionnel de l'abonnement Nintendo Switch Online, qui coûte la somme de 39,99€ à l'année.