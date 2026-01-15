Malgré la réussite du jeu Les Fourmis, le studio Tower Five a quand mis les clefs sous la porte

Encore une preuve de la brutalité avec laquelle certains studios de développement disparaissent : le studio français Tiwer Five, à qui l’on doit l’adaptation vidéoludique de Les Fourmis sortie en novembre 2024, est contraint de cesser ses activités, faute de financements, alors même que le développement de son prochain projet était en cours. L’annonce est tombée via un message publié sur LinkedIn par Renaud Charpentier, co-fondateur du studio et game director sur Les Fourmis. Le couperet est tombé alors que Tower Five travaillait sur Loaders, un shooter tactique multijoueur free-to-play en 10v10, prenant place dans un univers de science-fiction mettant en scène des affrontements de tanks. Des playtests étaient en cours, preuve que le projet n’était pas à l’état de concept, mais déjà engagé dans une phase concrète de développement.









Une fermeture malgré un succès critique et public des Fourmis

La disparition de Tower Five n’en est que plus difficile à comprendre, et à accepter aussi. Car Les Fourmis, adaptation du roman culte de Bernard Werber, avait su trouver son public et convaincre la critique. Le jeu s’était distingué par sa direction artistique soignée et son approche respectueuse de l’œuvre originale, au point de décrocher le prix de l’Excellence Visuelle lors de la dernière cérémonie des Pégases, tout en permettant à Microids de disposer d'un premier chef d'oeuvre. Une réussite pour la firme de Rosa Parks, mais aussi pour une production française à budget modéré, capable de rivaliser visuellement avec des projets bien plus exposés. Preuve supplémentaire de l’engagement du studio, Les Fourmis continuait d’évoluer et en 2025, Tower Five déployait encore une mise à jour majeure baptisée « Swarm Together », ajoutant un mode coopératif, des ajustements d’équilibrage, de nouvelles difficultés et du contenu inédit. Et pourtant, cela n’aura pas suffi.





La raison invoquée est aussi simple que glaçante : l’absence de financements pour la suite des événements. Dans un secteur où les coûts de production explosent, où les investisseurs se montrent de plus en plus frileux et où même les succès critiques ne garantissent plus la viabilité économique, Tower Five n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour mener Loaders à terme. Le studio, composé d’une vingtaine de personnes, se retrouve ainsi contraint de mettre la clé sous la porte. Cette fermeture illustre une réalité désormais bien installée : la qualité d’un jeu, sa réception critique ou même ses récompenses ne suffisent plus à assurer la survie d’un studio. Sans licence ultra-bankable, sans modèle économique immédiatement rassurant, et sans soutien financier durable, même les structures les plus sérieuses restent exposées à une fin brutale. Il ne reste que l’espoir de revoir ces développeurs ailleurs.







Message de Renaud Charpentier sur LinkedIn





Bonjour à toutes et à tous…

Mauvaise nouvelle aujourd’hui. Le playtest de Loaders prendra fin demain, car l’activité de Tower Five va également s’arrêter. Malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi à obtenir les financements nécessaires pour continuer.

Après huit années d’une aventure incroyable — parties de rien, traversant le Covid, jusqu’au succès critique et commercial de Empire of the Ants (Les Fourmis) et aux débuts de Loaders — nous sommes contraints de mettre un terme à cette histoire. À l’heure actuelle, la priorité absolue est d’aider l’équipe exceptionnelle qui a rendu tout cela possible. Si vous recherchez des développeurs à la fois talentueux, expérimentés, travailleurs et tout simplement formidables humainement, ne cherchez pas plus loin.





Des artistes qui ont livré l’un des jeux les plus impressionnants visuellement, des programmeurs qui ont parfaitement maîtrisé Unreal et des simulations en ligne complexes, des designers qui ont conçu l’un des meilleurs jeux de stratégie sur console, un directeur audio nommé aux Ivor Novello Awards, des producteurs magiciens et des équipes QA solides même dans les pires tempêtes… chaque membre de Tower Five mérite toute votre attention, quel que soit le niveau d’exigence du profil que vous recherchez. N’hésitez pas à les contacter.





Merci à toutes et à tous pour votre soutien et vos messages bienveillants, cela compte vraiment. Ce fut un plaisir immense de vous rencontrer, de travailler avec certains d’entre vous, et de partager de grands souvenirs ainsi que de belles réussites. Le monde est vaste, mais l’industrie du jeu vidéo est un petit monde à part. Je suis certain que nos chemins se recroiseront… quelque part, là où on ne l’attend pas.





D’ici là, encore merci. Ce fut un honneur.



