Mafia Definitive Edition : un teaser bien sombre en attendant la sortie du jeu

Véritable remake réalisé grâce au moteur graphique de Mafia III, Mafia : Definitive Edition va nous permettre de redécouvrir l'histoire de Tommy Angelo sous un tout nouveau jour, avec des graphismes dignes d'une production moderne. Sorti initialement en 2002 sous le nom Mafia : The City of Lost Heaven, le jeu avait séduit avec son open-world vivant qui représentait fidèlement les années 30 aux États-Unis. On se rappelle d'ailleurs qu'on ne pouvait pas conduire comme dans GTA, la police veillant à faire respecter le code de la route. En plus des graphismes 4K et HDR, ce remake permettra aussi de profiter d'une ville de Lost Heaven plus grande, ainsi que de motos jouables, ce qui est assez inédit. Si Mafia II : Definitive Edition (test à cette adresse) et Mafia III : Definitive Edition sont disponibles, il faudra néanmoins patienter jusqu'au 28 août prochain avant de redécouvrir le premier épisode de la saga sur PC, PS4 et Xbox One.