Live A Live : la marque déposée par Square Enix, bientôt le retour du RPG ?

Sorti en 1994 sur Super Famicom uniquement au Japon, on ne peut pas dire que Live A Live est un titre particulièrement connu par chez nous : pourtant, ce RPG conçu alors par Squaresoft s'était constitué une petite communauté grâce à son aventure axée sur sept protagonistes, chacun ancré dans une époque et environnement différent.



Plus de vingt-cinq ans plus tard, il semblerait que Square Enix lui prépare un retour imminent puisque le nom du soft vient d'être déposé aux États-Unis : ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le jeu de rôle se fait apercevoir puisque des dépôts de marque ont été déjà remarqués au Canada et en Europe, suivi récemment d'un passage chez l'organisme de classification Australien.



Bref, Live A Live devrait bien effectuer un come-back dans la nature reste toutefois à déterminer : simple portage appuyé (enfin) d'une traduction ? Un véritable lifting ? Ou bien... un remake ? On devrait être fixé prochainement. Du moins, on l'espère grandement.