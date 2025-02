Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii : le trailer de lancement démarre avec une scène de torture

Nous sommes le 21 février 2025 et c'est aujourd'hui que sort le nouveau jeu Yakuza, ou plutôt devrait-on dire Like a Dragon. Dans ce nouvel épisode, c'est Goro Majima qui est la tête d'affiche, lui qui vase retrouver sur une île déserte suite à un naufrage. Incapable de se souvenir ne serait-ce que de son nom, Majima va parcourir les océans à la recherche d’indices pour recouvrer son identité, accompagné du jeune Noah, auquel il doit la vie. Le duo se retrouve vite plongé au cœur d’un conflit opposant criminels féroces, pirates des temps modernes et autres flibustiers dans une véritable course pour mettre la main sur un trésor légendaire. Un scénario aussi farfelu que prétexte pour offrir à la série des séquences de combats navals, façon Black Flag. Dans tous les cas, le jeu ne minimesera pas la violence, comme l'atteste ce trailer de lancement qui démarre par une scène de torture. Pas de quoi être choqué non plus, Majima étant un grand gaillard, capable de tout encaisser.

Dans le même temps, Ryu Ga Gotoku Studio et SEGA annoncent un mode New Game Plus dans le cadre du patch Day-1, ce qui permettra aux joueurs jusqu'au-boutiste de recommencer le jeu depuis le début en conservant son pécule, sa réputation et les capacités débloquées pour Majima et le reste de son équipage au cours de leur première virée en mer, tandis que la progression de l’histoire sera remise à zéro. On apprend aussi que les doublages anglais et chinois sont également de la partie, sans oublier les bugs et les ajustements techniques usuels.