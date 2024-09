Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii : c'est Majima Goro le héros et il se prend pour un pirate

Voilà une annonce qu'on n'a pas vu arriver et pourtant, elle fait totalement sens. Non seulement parce que le Tokyo Game Show 2024 c'est la semaine prochaine, mais aussi parce que SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ne s'arrête jamais pour donner vie à un nouvel épisode de Yakuza Like a Dragon. Petit changement pour ce nouvel épisode qui arrivera début 2025, c'est Majima Goro qui sera le personnage central, lui qui a déjà partagé l'affiche avec Kazuma Kiryu dans le jeu Yakuza 0. En revanche, là où ça part dans une autre dimension, c'est qu'on va se retrouver à jouer les pirates (ou à les combattre) sur l'île de Hawaii. Le lieu n'a rien de choquant puisque le dernier Like a Dragon : Infinite Wealth se déroulait déjà dans le même cadre, ce qui va permettre aux développeurs de bien reycler ses assets et donc de gagner un temps fou.







Mais ce Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii va aussi renouer avec les combats en temps réel, ce qui risque de faire plaisir à l'ensemble des joueurs, lassés du tour par tour. On constate d'ailleurs que les aptitudes de Goro sont nettement plus acrobatiques, sachant qu'on aura toujours le choix entre deux styles de combat : Mad Dog et Sea Dog. Mad Dog correspond au style déjà connu de Goro Majima, alors que Sea Dog va permettra à Cristiano de se déguiser en pirate, de manier deux sabres, un crochet de chaîne et des armes à feu bien entendu. On pourra aussi compter sur les mini-jeux habituels (Crazy Delivery, Dragon Kart, Minato Girls, Karaoke) pour se changer les idées. Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series le 28 février 2025.