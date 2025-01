Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii : 13 min de piraterie, de combats sauvages et de totale exubérance

Yakuza

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii



















mode New Game+, qui arrivera à l’occasion d’une mise à jour gratuite après la sortie du jeu. Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii sortira le 21 février prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam. s’échoue sur une île déserte à la suite d’un naufrage et après avoir perdu la mémoire (il est incapable de se souvenir ne serait-ce que de son nom), Majima parcourt le vaste océan à la recherche d’indices pour recouvrer son identité, accompagné du jeune Noah, auquel il doit la vie. Le duo se retrouve vite plongé au cœur d’un conflit opposant criminels féroces, pirates des temps modernes et autres flibustiers dans une véritable course pour mettre la main sur un trésor légendaire. SEGA nous fait savoir que Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii disposera d'un Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii proposera son lot d'activités annexes qui permettra de varier les plaisirs, sans oublier une histoire bien ficelée pour nous donner envie de suivre les pérégrinations de Majima. Ce dernier

SEGA avait donné rendez-vous aux fans de la sérieLike a Dragon pour un streaming sur Twitch afin de donner plus de détails sur, à environ un mois de son arrivée sur PC, PS5 et Xbox Series. Et on peut le dire en toute décontraction, la générosité a été mise de mise. Avec plus de 13 minutes de gameplay, commentée en plus en parfaite VF, l'éditeur japonais et le studio Ryu Ga Gotoku s'adressent directement à la communauté francophone et nous préparent à l'arrivée de Goro Majima dans sa nouvelle aventure solo. Histoire de rentabiliser l'épisode Infinite Wealth de l'an passé, les développeurs ont décidé de miser à nouveau sur la ville de Hawaii, recyclée dans ses moindres recoins, mais à qui on a rajouté toute une partie sur mer, puisqu'il sera question de piraterie dans cet épisode. Beaucoup feront le rapprochement avec Assassin's Creed Black Flag et ils n'auront pas tout à fait tort, mais le titre de SEGA se démarquera par son ambiance complètement décomplexée et son système de combat ultra pêchu, permettant à Goro Majima de jongler entre plusieurs styles de combat. De quoi offrir une palette de mouvements et de combos, afin de rendre les affrontements dynamiques et super stylisés.Bien sûr,