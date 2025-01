Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii : le gameplay et le mini-jeu Super Monkey Ball à l'honneur

Ce n'est un scoop pour personne, février sera un mois important pour le jeu vidéo, avec des sorties majeures qui risquent de secouer l'industrie. Entre Kingdom Come Deliverance 2 chez Deep Silver, Monster Hunter Wilds du côté de Capcom, Avowed qui sera la prochaine exclu Xbox de Microsoft, la version PC de Marvel's Spider-Man 2 et enfin ce Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, il y a de quoi se retourner la tête. C'est d'ailleurs du jeu de SEGA dont il est question, avec deux nouvelles vidéos. La première est ce qu'on appelle l'Overview Trailer, qui consiste à faire le tour du jeu, de son univers à ses mécaniques de gameplay, en passant par les subtilités à ne pas oublier. La deuxième vidéo se focalise su un mini-jeu en particulier, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Super Monkey Ball, mas avec une touche de Among Us. Oui, le mash-up est zinzin.



La sortie de Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii est attendue pour le 21 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.