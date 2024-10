Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii : SEGA a peur de Monster Hunter Wilds et prend une sage décision

Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii est un jeu qui n'a de cesse de se montrer et il était même présent au Xbox Partnet Preview. L'occasion pour SEGA de dévoiler un nouveau trailer certes, mais surtout de réajuster la date de sortie de son jeu. Au départ prévu pour le 28 février 2025, le titre est désormais avancé d'une semaine pour une sortie calée au 21 février. La raison est simple : éviter la confrontation frontale avec le Monster Hunter Wilds de SEGA qui sort lui aussi le 28 février et qui devrait faire l'effet d'une bombe. Quand on sait que la série est devenue ultra populaire partout dans le monde et que le dernier Monster Hunter World s'est écoulé à 25 millions d'exemplaires, il vaut mieux prendre ses distances.











Depuis son annonce surprise au Tokyo Game Show 2024 le mois dernier,Autrement, Like a Dragon Pirate Yakuza va nous permettre de retrouver Goro Majima en tant que personnage jouable depuis Yakuza Zero, mais dans une version pirate délurée. Ce nouveau traiker nous a permis d’apercevoir des batailles navales façon Assassin's Creed Black Flag, où l'on va pouvoir prendre la barre d’un navire dans des eaux infestées de pirates, mais aussi d'enchaîner les combats avec un système de corps-à-corps toujours aussi poussé.