Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii : la ville et le système de combat mis en avant pendant le Tokyo Game Show 2024

Infinite Wealth de l'an passé. Et oui, chez SEGA aussi, on recycle tant qu'on peut, même s'il faut bien admettre que la représentation de Hawaii est pour le moins réussi. La seconde vidéo montre comment Goro Majima est capable de switcher entre ses deux styles de combat : Mad Dog et Sea Dog. L'un comme l'autre, ça reste bien véloce, bien nerveux et toujours aussi violent, Yakuza oblige. Ses coups sont en effet d’une violence inouïe, en parfaite symbiose avec la folie du personnage.



La sortie de Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii est attendue pour le 27 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.









Dévoilé il y a quelques, juste avant le coup d'envoi du Tokyo Game Show 2024, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii est déjà de retour avec deux nouvelles vidéos. Forcément, le titre est l'un des fers de lance du catalogue de SEGA lors du salon japonais et il est même présenté sur place. Pas de hands-on, mais des mises en avant pour expliquer le jeu, son système de combat, et faire rayonner aussi la ville de Hawaii, déjà aperçue dans l'épisode