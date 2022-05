Lies of P : des précisions sur la résolution et le framerate, deux options sur Xbox Series X et PS5

Lies of P. En tout cas, sur le papier, le jeu développé par Neowiz et Round8 Studio est plus qu'alléchant, et ce pour deux raisons. La première, c'est que l'histoire tourne autour de la légende de Pinocchio. La célèbre marionnette devra partir à la recherche de son créateur, Gepetto, dans la ville particulièrement sombre de Krat. La seconde raison, c'est que Lies of P prendra la forme dans Soulsborne, ce qui implique des combats d'une exigence extrême et une exploration tortueuse.Dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères de Gamingbolt , Neowiz a donné quelques précisions sur le framerate et la résolution du jeu - qui, on le rappelle, sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC. Sur Xbox Series X et PS5, Lies of P disposera de deux modes : "Qualité" et "Performance". En "Performance", le jeu tournera en 1440p 60fps, tandis qu'en mode "Qualité", on aura droit à de la 4K 30fps. Concernant la seconde option, le studio a confié vouloir faire en sorte que le jeu tourne en 4K 60fps. Bien. Enfin, pour ce qui est de la Xbox Series S, les intentions des développeurs n'ont pas filtré.On rappelle que Lies of P est attendu pour 2023. Nul doute que nous devrions en apprendre davantage sur le jeu d'ici là, notamment concernant le système de mensonge qui aura naturellement un impact sur le déroulement des quêtes.