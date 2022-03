LEGO Super Mario : Après Luigi, c'est Peach qui a le droit à sa figurine et accessoires

Presque deux ans après la figurine LEGO Mario et 9 mois après l'arrivée de Luigi, c'est désormais au tour de la Princesse Peach d'être placée sur le même piédestal que ses compères et de rejoindre la collection, à compter du 1er août 2022, soit pile poil pour les 2 ans d'anniversaire. Alors certes, son rendu étonne un peu au premier regard et certains internautes lui trouvent un strabisme, mais sa voix reconnaissables devraient faire passer la pilule, d'autant que d'autres effets sonores seront là pour accompagner le personnage. Comme pour Mario et Luigi, la Princesse Peach déclenchera des bruitages selon ses interactions avec le décor et affichera ses émotions également. LEGO rappelle que Mario, Luigi et Peach peuvent être connectés en Bluetooth (deux à la fois) pour profiter d'interaction exclusive, comme la possibilité de se saluer, faire équipe pour affronter des ennemis et gagner des pièces grâce à leur collaboration.













Bien sûr, LEGO ne compte pas se contenter du pack démarrage, il y a également le Château de Peach qui sera vendu à part et qui permettra de s'attaquer à des défis comme faire tomber Ludwig du nuage, réparer le pont cassé ou encore accueillir Toadette. Le château comporte même une salle du trône à construire, qui peut tourner pour faire apparaître Bowser ! D'autres jouets LEGO Mario seront mis en vente le 1er août 2022, histoire de continuer à donner envie aux joueurs de faire grossir leur collection, et voici le détail des produits avec leur prix affiché. Comme ça, pas de surprise.

- 71403 Pack de démarrage Les Aventures de Peach 59,99€

- 71404 Ensemble d’extension La chaussure de Goomba 9,99€

- 71405 Ensemble d’extension Les palmes de Fuzzy 24,99€

- 71406 Ensemble d’extension La Maison cadeau de Yoshi 29,99€

- 71407 Ensemble d’extension Le costume de Peach chat et la tour gelée 69,99€

- 71408 Ensemble d’extension Le Château de Peach 129,99€

- 71409 Ensemble d’extension Le défi de Maxi-Spike sur un nuage 59,99€

