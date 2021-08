LEGO Star Wars La Saga Skywalker : ça sera pas avant 2022, un nouveau trailer de la gamescom 2021

Warner Bros Games était lui aussi à l'Opening Night Live de la gamescom 2021 et si il n'y a toujours aussi trace du prochain spin-off de Harry Potter, à savoir Hogwarts Legacy, on a pu en revanche découvrir une nouvelle vidéo de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Le jeu, annoncé depuis un bail, ne verra pas le jour avant 2022, c'est désormais acté, même si l'éditeur prévoit une arrivée pour ce printemps. L'occasion d'apprécier la VF de cette bande annonce qui revient sur les événements les plus marquants de la saga Star Wars, sachant que les 9 neufs seront tous représentés. Tous les personnages devraient être jouables et on devrait également retrouver un gameplay bien connu, même si cette fois-ci, on parle d'open world. Quant aux supports, tout le monde sera concerné, pas de jaloux, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.