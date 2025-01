La Nintendo Switch 2 est officielle, et tous les leaks (notamment de Genki) étaient donc vrais !

Tout était donc vrai. Entre le mock up de l'accessoiriste Genki qui montrait l'objet en "loosedé" sur son stand du CES de Las Vegas, les leaks des usines chinoises concernant la carte-mère, les Joy-Cons magnétiques et les fonctionnalités "souris" de ces nouvelles manettes, sans oublier la date du reveal officiel par l'insider NatheTheHate, tout s'est vérifié en ce 16 janvier 2024 à 14h pétantes. La Nintendo Switch 2 est donc officielle et bien réelle, et Nintendo a bel et bien opté pour une "suite numérotée". On imagine que le traumatisme de la Wii U et de son échec cuisant considéré comme un accidental industriel (13 millions de consoles vendues dans le monde en 5 ans d'existence) a favorisé la stratégie de la sécurité auprès des pontes de Nintendo. Pour sûr, avec plus de 150 millions de Nintendo Switch écoulées en 8 ans d'existence, elle fait partie des plus gros succès du jeu vidéo ever. De toutes les façons, en officialisant la rétrocompatibilité de tout son catalogue Nintendo Switch 1 en novembre 2024, la firme de Kyoto nous avait déjà laissé des indices quant à cette envie de faire dans la continuité. Toutefois, quand on regarde les mentions à la fin du trailer d'annonce de cette Nintendo Switch 2, il est précisé que tous les jeux ne seront malheureusement pas tous rétrocompatibles. On imagine que d'autres détails seront apportés au fil des annonces autour de la console.







Pour ce qui est de l'officialisation de la machine, que peut-on dire de plus que ce qui n'a pas été révélé par les derniers leaks des vacances de Noël et du mock-up apportés par Genki au salon de CES ? Absolument rien en fait. Tout ce qui a été dit est donc véridique totalement, qu'il s'agisse de la taille de l'écran, qui passe de 6.2 pouces à 8 pouces, les Joy-Cons qui deviennent magnétiques et donc se clipsent plus facilement que via les rails du premier modèle, le capteur optique pour transformer les manettes en souris, le port USB-C supplémentaire placé au-dessus de la machine, le dock avec sa forme plus arrondie, tout était sous nos yeux depuis plusieurs semaines. Même le coloris noir de base et ses teintes bleues et orangées (moins flashy que la première Switch cependant) sont là, tout comme la béquille qui prend désormais toute la taille de l'écran et permet à l'écran d'être posé presque à l'horizontal. Il n'y a finalement qu'une chose que le trailer nous révèle en exclusivité, c'est que le revêtement semble proposer un mat plus affirmé que la première console. Le fameux bouton C n'a toujours pas révélé son utilité, et il faudra attendre le 2 avril prochain, lors d'un Nintendo Direct pour en savoir davantage. C'est en effet la date de rendez-vous donné par Nintendo pour qu'on puisse en savoir plus sur ses capacités techniques, et bien sûr le line-up des jeux qui vont avec. La fin de la vidéo nous permet d'apercevoir des images d'un Mario Kart. S'agit-il du Mario Kart 9 que certains insiders nous annoncent pour le lancement, ou des images d'un précédent épisode ? Cela reste bien évidemment flou.







Reste à connaître le prix de la machine, ses specs précis (même si on sait déjà qu'on sera sur un écran LED et non OLED) et sa date de sortie, mais Nintendo donne déjà rendez-vous pour une prise en main de la machine, baptisée Nintendo Switch 2 Experience, avec des dates locales. Et bonne nouvelle, la France et Paris fera partie des premiers pays au monde avec New York à tester la machine les premiers, puisque ce sera du 4 au 6 avril 2025 au Grand Palais, le même lieu que la prise en main de la première Nintendo Switch.









Planning des événements Nintendo Switch 2 Experience (dates locales) :

Europe Paris Du 4 au 6 avril Londres Du 11 au 13 avril Milan Du 25 au 27 avril Berlin Du 25 au 27 avril Madrid Du 9 au 11 mai Amsterdam Du 9 au 11 mai Amérique du Nord New York Du 4 au 6 avril Los Angeles Du 11 au 13 avril Dallas Du 25 au 27 avril Toronto Du 25 au 27 avril Océanie Melbourne Du 10 au 11 mai Asie Tokyo (Makuhari) Du 26 au 27 avril Séoul Du 31 mai au 1er juin Hong Kong Annonce à suivre Taipei Annonce à suivre