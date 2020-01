Kojima Productions : un manga dans les tuyaux ? Hideo Kojima a des projets plein la tête

Yôji Shinkawa, son fidèle bras droit. L'occasion pour les deux hommes forts de Kojima Productions de revenir sur la profonde amitié qui les unit ; d'ailleurs, on apprend que Kojima-san n'a pas eu besoin de convaincre son acolyte pour qu'il le suive après son divorce avec Konami. Il l'a fait tout naturellement, soutenu par son mentor Yoshitaka Amano (Final Fantasy, Front Mission).



Comme on pouvait s'en douter, les patrons de Kojima Productions fourmillent de projets, dont la création d'un manga. C'est en effet un domaine qui intéresse fortement Yôji Shinkawa, ce dernier appréciant "toucher les choses directement". Par ailleurs, ils ne seraient pas contre l'idée de produire un anime faisant la part belle aux mechas ; d'après eux, il s'agirait même d'un chantier plus facile à réaliser qu'un jeu vidéo. A ce sujet, le studio a toujours l'intention de développer différents titres, dont un d'envergure. Hideo Kojima doute de sa capacité à être sur tous les fronts, mais travailler à la fois sur un jeu AAA et des productions aux ambitions moindres (et adoptant le format épisodique) est un challenge qu'il est prêt à relever.



Réaliser des films est également quelque chose qui lui tient à coeur ; il souhaiterait que l'un d'eux repose sur le design de Yôji Shinkawa. Enfin, Hideo Kojima a tenu à rappeler que les jeux vidéo et le cinéma étaient étroitement liés, que ça sera encore plus le cas à l'avenir, et que beaucoup de réalisateurs quarantenaires avaient grandi avec une manette entre les mains. D'ailleurs, bon nombre de professionnels du 7e Art ont salué la qualité de Death Stranding, mais compte tenu que les critiques de la presse divergent, Kojima-san part du principe que le jeu est encore perfectible.

Nos confrères de Famitsu (relayés par DualShockers ) ont récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Hideo Kojima et