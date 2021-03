KOF XV : un trailer plus long pour Terry Bogard et des références à Fatal Fury 2

Il ne manquait plus que lui pour que la team Fatal Fury soit au complet : Terry Bogard est le 10ème personnage du roster de The King of Fighters XV a être présenté en ce jeudi 18 mars 2021, en pleine nuit pour le fuseau horaire français, au petit matin pour le Japon. Un trailer de gameplay curieusement plus long que les autres, puisqu'il fait un peu plus de 2 minutes. Sans doute parce que Terry est un personnage important dans le lore KOF et qu'il semble avoir récupéré l'ensemble de son move set, le Power Dunk y compris, lui qui a tant manqué dans KOF XIV en tant que coup simple. Si cette nouvelle vidéo nous permet d'introduire un nouveau climax pour le personnage (enfin quoi !), aucune trace en revanche d'un Power Geyser classique qu'on espère pas évincé au profit de cette nouvelle furie. On constate aussi que le héros de Garo Densetsu a retrouvé aussi son costume original, après avoir eu une veste au goût hasardeux dans l'épisode précédent.SNK semble vouloir revenir aux origines de certains épisodes, et ce trailer de Terry Bogard en deux parties prouve surtout que Fatal Fury 2 a servi de base pour certains éléments sonores du jeu. Il y a pour commencer les impacts fulgurants de certaines attaques, avec cette résonance si particulière pour appuyer la puissance d'une attaque, mais aussi les musiques originales de certains personnages, et aujourd'hui, on a carrément la musique de transition vs qui est reprise tel quel dans ce KOF XV qui s'annonce particulièrement prometteur. On attend d'ailleurs toujours une date de sortie autre qu'un vague 2021 et les consoles sur lesquels il est censé sortir. On patiente, on patiente...