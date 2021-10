KOF XV : SNK dévoile Dolores pendant le State of Play et annonce un bêta-test

Parmi les rares jeux qui ont enflammé l'assemblée lors de ce State of Play pas franchement intéressant, il y avait The King of Fighters XV (KOF XV pour les intimes), qui s'est illustré par le biais d'un nouveau trailer. Un timing parfait puisque c'est le jeudi au petit matin que SNK lâche toujours une nouvelle vidéo sur son jeu depuis maintenant plusieurs mois. C'est d'ailleurs un nouveau venu dans l'écurie KOF qui est présenté aujourd'hui, à savoir Dolores. Elle rejoindra d'ailleurs Isla et Heidern, récemment présentés, pour former une équipe inattendue.







Si on avait pu l'apercevoir dans des précédentes bandes-annonces, cette nouvelle vidéo permet d'avoir un meilleur aperçu de cette femme à la chevelure bien tressée. Lors du State of Play, SNK a également annoncé la mise en place d'une phase de bêta-test qui ouvrira ses portes uniquement sur PS4 et PS5 à partir du 19 novembre prochain (à 4h du matin, heure française) et ce jusqu'au 22 novembre inclus. Celles et ceux qui participeront à l'événement pourront tester 8 personnages au total et plusieurs modes offline comme online. Et cerise sur le gâteau, lors de sa sortie, KOF XV sera vendu 39,99€ seulement. C'est ce qu'on appelle une bonne affaire.



KOF XV Bêta-test



Online

Casual Match

Room Match



Offline

Versus

Training



Persos jouables

Chizuru Kagura

Chris

Dolores

Iori Yagami

Kyo Kusanagi

Shermie

Shun’ei

Yashiro Nanakase