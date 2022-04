KOF XV : Omega Rugal disponible dès maintenant et gratuitement !

Chose promise, chose due : SNK a déployé la mise à jour pour KOF XV qui permet de mettre la main sur le personnage d'Omega Rugal et ce de manière totalement gratuite. Le boss iconique de la saga (présent dans KOF '94 et KOF '95) fait donc son retour après 27 ans d'absence et autant vous dire que toute la communauté KOF est excitée à l'idée de pouvoir enchaîner les Genocide Cutter pour bien trancher les jugulaires de ses adversaires. C'est d'autant plus satisfaisant que Omega Rugal revient avec toutes ses attaques signatures, mais aussi quelques coups nouveaux, comme ce faisceau lumineux qu'il sort de son oeil bionique. Pensant 1.19 Go, cette mise à jour 1.20 rajoute aussi le mode "Boss Challenge" qui exige de battre Rugal alors qu'il est en mode berserk. Certains bugs ont également été corrigés comme l'indique le patch note posté sur le site officiel , comme l'arrêt du chrono lors des furis Climax, les soucis de son, d'interface et quelques rééquilibrages pour des persos comme Shun'Ei, Dolores, Yashiro ou bien encore Athena.