KOF XV : Meitenkun, l'homme qui se bat avec son oreiller, sera au casting, un trailer dédié

Meitenkun, un autre perso d'origine chinoise et qui fut lui aussi entraîné par Tung Fu Rue. S'il ne paie pas de mine comme ça, avec son air à peine réveillé et le fait qu'il trimballe avec lui un oreiller, sachez qu'il est assez imprévisible, d'autant qu'il tire son art de l'homme saoul. Il est d'ailleurs considéré comme étant l'arme secrète de Tung Fu Rue. A noter que c'est toujours la comédienne Seira Ryu, qui se chargera de sa voix, elle qu'on a déjà pu entendre dans le personnage de Wu-Ruixiang dans le dernier Samurai Shodown. Il ne reste plus qu'à attendre le reveal (semaine pro) de Tung Fue Rue pour que la China Team soit au complet. Voilà, vous savez tout !