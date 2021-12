KOF XV : Maxima et son armure débarquent dans le jeu, il rejoint la Team K'

Noël approche, mais SNK était bien au rendez-vous en ce 23 décembre 2021 pour nous présenter un nouveau trailer pour KOF XV, comme à son accoutumée. Il est question de présenter le 37ème combattant (sur les 39 au lancement) du roster, et c'est un certain Maxima qui est monté sur scène. Apparu pour la première fois dans KOF '99 avec K' (aux côtés de Benimaru Nikaido et Shingo Yabuki), Maxima est devenu un personnage récurrent de la série. Il fera encore partie de la même équipe que K', sauf que cette fois-ci, c'est Whip qui fera office de partenaire challenger cette année. Doté d'une force surhumaine grâce à ses améliorations physiques dûes à son armure, il peut rappeler le Shocker de Marvel dans certaines de ses attaques. Déjà présent dans KOF XIV, Maxima n'a guère évolué dans son design, sa modélisation et son move-set. Ah si, son énergie pectorale semble avoir regressé en termes d'impact et de puissance, avec un effet amoindri. La sortie de The King of Fighters 15 sera effective le 17 février 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbos Series et Xbox One.