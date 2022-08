KOF XV : la 4ème équipe en DLC est composé de Haohmaru, Nakoruru et Darli Dagger de Samurai Shodown

Haohmaru, Nakoruru et Darli Dagger. Bien sûr, les vrais auraient préféré voir Ukyo Tachibana et Genjuro Kibagami accompagné le héros de Samurai Spirits mais ainsi soit-il. Du coup, SNK n'hésite pas à communiquer sur le fait que ce KOF XV réunit à nouveau les personnages des 4 franchise emblématiques de la marque et de l'ère NeoGeo : Fatal Fury, The King of Fighters, Samurai Shodown et Art of Fighting. Histoire de continuer à chauffer l'audience, la fin du trailer révèle l'identité des deux autres combattants à venir en DLC pour 2023 pour la nouvelle saison : Shingo Yabuki et Kimp Kaph Wan, sachant que tous les deux arborent une nouvelle tenue. Bref ce soir, on s'endort heureux.