KOF XV : deux trailers pour le Tokyo Game Show, Isa et K' sont à l'honneur

C'est une belle surprise pour les fans de KOF XV que SNK a faite ce matin, puisque ce n'est pas un mais deux trailers qui ont été diffusés en ce 30 septembre 2021. Forcément, avec le Tokyo Game Show qui se tient actuellement (à la fois en ligne et sur place pour les médias et influenceurs japonais), il fallait que l'éditeur marque le coup. C'est assez réussi puisque le choix des personnages présenté aujourd'hui n'a pas manqué de faire réagir. Il y a pour commencer Isa, un tout nouveau personnage féminin qu'on avait pu apercevoir dans le trailer de la gamescom en août dernier. Lookée façon streetware avec une casquette, une paire de sneakers et des fringues oversize, elle se distingue surtout par son attitude, les deux mains dans les poches. Mais son pouvoir lui permet tout de même de faire apparaître des mains fantômes, un peu comme Shun'Ei. SNK précise d'ailleurs que Isa est une rivale de ce dernier et on imagine que les deux personnages auront de choses à se dire dans le mode Histoire. Mieux, à en croire Eisuke Ogura, le directeur créatif sur le jeu, le scénario de KOF XV tourne autour de ces deux protagonistes.En attendant d'en savoir plus, on pouvait aussi se délecter d'un deuxième trailer, celui de K', lui aussi révélé un mois plus tôt assez brièvement. Cette fois-ci, on en sait un peu plus sur sa personne et notamment son gameplay, qui semble revenir à ses premiers amours. Plus vif que dans KOF XIV, il bénéficie aussi d'une nouvelle furie qui en jette pas mal. Les puristes auront également entendu le retour de la piste KD-0079, le thème musical original de K' apparu dans KOF '99. De quoi s'extasier davantage.