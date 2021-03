KOF XV : Andy Bogard de retour avec plus de charisme et de patate, un nouveau trailer de gameplay

Après la petite entorse de la semaine passée qui nous a permis de découvrir 2 personnages dans la même semaine (Kyo Kusanagi et Chizuru Kagura je vous le rappelle), SNK retrouve son rythme habituel autour de The King of Fighters XV (KOF 15) et c'est cette nuit, à 3h pétantes qu'un nouveau trailer du jeu a été diffusé. C'est Andy Bogard qui est cette fois-ci sous le feu des projecteurs, lui qui est le petit frère de Terry, mais surtout l'homme de Mai Shiranui avec laquelle il semble toujours aussi timide et dévouée. Cela dit, en combat, Andy sait montrer les crocs avec ses techniques de ninja et cette version KOF XV nous prouve que SNK a entendu les fans qui avaient été déçus du personnage dans l'opus précédent, à savoir The KIng of Fighters XIV.Andy Bogard appparaît en effet moins frêle physiquement, puisqu'il a gagné beaucoup de muscles, et surtout, chacun de ses coups portés se résulte par un impact puissant, rappelant le sound design de Fatal Fury 2. Il semblerait d'ailleurs que cet épisode soit l'une des principales sources d'inspiration des développeurs, tant les références sont multiples, notamment au niveau de la bande-son et de l'OST, reprise de cet épisode désormais culte. On retrouve ses attaques mythiques tels que le Sho Ryu Dan, le Hi Sho Ken, le Ku Ha Dan et le Zan-Ei Ken, qui révèle toute sa pleine puissance en version finish climax.