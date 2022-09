Jurassic World Le Monde d'Après : le milliard au box office est atteint, il ne faut point douter des dinosaures

Quatre mois, c'est le temps qu'il aura fallu à Jurassic World Dominion (Le Monde d'Après en VF) pour atteindre le cercle très fermé des films ayant dépassé le milliard de dollars au box office. Ce n'était pourtant pas gagné, compte-tenu des retours très négatifs autour de ce troisième épisode, fustigé par la presse mais aussi les spectateurs. Mais il ne faut jamais douter de la puissance des dinosaures, d'autant que le film avait fait un lancement très positif avec 145 millions de dollars le premier week-end, devenant le deuxième meilleur démarrage de 2022 sur le sol américain, après "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" et ses 187 millions de dollars. À ce jour, Jurassic World Dominion a généré 376 millions de dollars aux Etats-Unis et 624 millions de dollars à l'international. Seuls trois films (Spider-Man : No Way Home et Top Gun Maverick) sont parvenus à atteindre le milliard en 2022, mais contrairement à ces derniers, Jurassic World Le Monde d'Après avait l'avantage d'avoir été projeté en Chine, où il a rapporté 158 millions de dollars.



A titre de comparaison, le premier Jurassic World (2015) a fini sa course à 1.6 milliard de dollars et le deuxième épisode, Jurassic World Fallen Kingdom, s'est arrêté à 1.3 milliard de dollars. La franchise est donc une valeur sûr du box office.





Il ne faut jamais douter des dinosaures : Jurassic World Dominion (Le Monde d’Après en VF) vient de dépasser LE MILLIARD de dollars au box office.



Jurassic World (2015) : 1.6 milliard

Jurassic World Fallen Kingdom (2018) : 1.3 milliard pic.twitter.com/cqTLgTOgXA — Maxime CHAO (@MaximeChao) 23 septembre 2022