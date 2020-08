Jump Force : le jeu est dispo sur Switch, un trailer qui tabasse pour fêter ça

Avec son concept capable de faire pleurer de joie de nombreux fans de culture japonaise - réunir un maximum de personnages de mangas et d'anime pour se les faire taper sur la tronche - Jump Force est une réussite commerciale à défaut d'avoir su convaincre complètement la critique. Qu'importe, Bandai Namco lui a prévu tout un avenir avec un deuxième pack de personnages en cours de route et... l'arrivée du jeu sur Switch.C'est plus précisément la Deluxe Edition qui est concernée, intégrant la première fournée de personnages additionnels, qui se voit d'ailleurs gratifiée aujourd'hui d'un dernier trailer. Dernier, oui, car le soft est désormais disponible pour tous les possesseurs de la machine de Nintendo. Alors, on sort la CB ?