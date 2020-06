Jump Force : la version Switch dévoile sa date de sortie dans un trailer mouvementé

Sorti en février 2019, Jump Force s'appuie sur un concept particulièrement croustillant : réunir toutes les stars de la culture nipponne dans un jeu de baston débridé. Et si l'accueil de la presse fut quelque peu en demi-teinte, ce fut plutôt un succès auprès des fans visiblement friands de DLC puisque Bandai Namco a sorti un premier season pass (un deuxième est d'ailleurs en cours de route) et s'apprête à toucher l'audience de la Switch, Deluxe Edition à l'appui.Cette version "ultime" comprendra donc une cinquantaine de bagarreurs (dont les neufs premiers sortis sous forme de contenu téléchargeable), la possibilité de jouer à six en local grâce aux Joy-Con et une tonne d'éléments aujourd'hui présentés dans un gros trailer récapitulatif. Au passage, l'éditeur japonais annonce qu'elle sera disponible le 28 août : désormais, il ne nous reste plus qu'à patienter pour un premier prix.