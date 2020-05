Jump Force : une date pour Shoto Todoroki, des images en prime

C'est donc à partir du 26 mai prochain que les fans de Jump Force pourront incarner Shoto Todoroki (My Hero Academia). Bandai Namco Entertainment l'annonce dans un communiqué officiel, où il est précisé que le personnage sera disponible aussi bien seul (3,99€) que via le Season Pass #2 (17,99€). Parmi ses différentes attaques figure naturellement le fameux Glace et Feu, un Alter qui lui permet de maîtriser à la fois la glace et le feu tout en contrôlant sa température corporelle.On rappelle que le second Season Pass de Jump Force comprendra huit autres personnages qui n'ont pas encore été révélés. Le jeu est sorti sur Xbox One, PC et PS4 le 15 février 2019, et fera l'objet d'une édition Deluxe sur Nintendo Switch dans le courant de l'année.