Jump Force : le jeu sera retiré de la vente en 2022, toutes les explications

Sorti en février 2019, Jump Force devait cristalliser toutes les attentes de fans de mangas et de japanimation puisqu'il réunissait tous le plus grands héros de Shônen dans un seul et même jeu. Le résultat fut tout autre et même assez médiocre (noté 09/20 dans nos colonnes de Jeuxactu), et il semblerait que Bandai Namco Entertainment soit déjà en train de tourner la page de ce feuilleton au climax décevant. En effet, dans un communiqué posté sur ses différents réseaux sociaux, l'éditeur japonais nous fait savoir que le jeu sera retiré des ventes à partir du 8 février 2022. Attention cependant, il s'agit uniquement des ventes numériques, ce qui signifie qu'onne retrouvera plus le jeu sur les différents stores de chaque constructeur. Dans la foulée, Bandai Namco précise que la plupart des fonctionnalités en ligne disparaitront également dès le 25 août 2022, tout comme les classements et les événement online. Une fin de vie précipitée et inattendu qui soulève des questions auxquelles Bandai Namco ne répondra pas. Le jeu est-il bien déserté pour continuer à l'alimenter, ou sommes-nous sur une cessation des droits d'exploitation de toutes ces licences ? Les deux cas ont un lien de cause à effet, car si le jeu ne s'est pas bien vendu, quel est l'intérêt de continuer à dépenser des fortunes pour maintenir les droits de licence ? En toute logique, aucun. Il faudra alors se tourner vers les jeux en version physique pour continuer à y jouer, même après sa mort.